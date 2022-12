Ihre gute Laune lassen sich Christiane Telgmann (Mitte) und ihre Mitarbeiterinnen Petra Wesenberg (links) und Marion den Exter trotz der bevorstehenden Schließung des Lotter Ladens nicht nehmen. Foto: Ursula Holtgrewe up-down up-down Ende Dezember ist Schluss Aus für eine Institution: „Lotter Laden“ in Alt-Lotte schließt nach 61 Jahren Von Ursula Holtgrewe | 21.12.2022, 13:21 Uhr

In Alt-Lotte endet am 31. Dezember nach 61 Jahren eine Institution: Der Lotter Laden schließt endgültig. Was veranlasst Inhaberin Christiane Telgmann zu dem Schritt?