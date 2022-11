Nach der Amprion-Entscheidung, nur noch mit dem Halener Esch und dem Zechengelände in Ibbenbüren als möglichen Konverterstandorten ins Raumordnungsverfahren zu gehen, will die Bürgerinitiative in Halen nun die politische Ebene bearbeiten.

Foto: Friedrich Schönhoff up-down up-down