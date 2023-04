Letzte Anschlussarbeiten finden derzeit noch am neuen Containerdorf am östlichen Ortsrand von Alt-Lotte statt. Nächste Woche soll es bezugsbereit sein. Foto: Thomas Niemeyer up-down up-down Weitere Einrichtungen voll belegt Containerdorf für Flüchtlinge in Alt-Lotte: Erste Bewohner Mitte Mai Von Thomas Niemeyer | 26.04.2023, 17:55 Uhr

Etwas später als geplant, aber noch rechtzeitig steht das neue Containerdorf für Flüchtlinge am Kornweg in Alt-Lotte bereit. Mitte Mai sollen die ersten Bewohner einziehen. Aber was, wenn das voll ist?