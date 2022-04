'"'Die Hundesprache ist der Schlüssel zum Hund'"', sagt Veronika Koch. Vor mehr als 20 Jahren zog sie mit der Familie an den Sloopsteinweg. Später nahm sie den ersten Pensionshund auf; durch Mundpropaganda wurde sie eine Institution für Hunde, die befristet anderen Familien-, genauer Rudelanschluss, benötigen. Zurzeit hat sie vier eigene, zwei Pensionshunde, zwei Tiere in Vermittlung - und fünf muntere acht Wochen alte Welpen ihrer Hündin Shakira.

Lauschig ist es im Garten. Das freundliche Rudel spielt seit 6 Uhr draußen. Ältere erziehen dabei die Jüngeren. Fremde begrüßen die Racker mit fröhlichem Gebell und interessiertem Geschnupper. Dann gesellt sich Kira dazu. Frauchen Annette Schliephake bekam ihren Mischling, die Tochter eines Mallorcahundes, von der Hundeflüsterin und besuchte auch deren Schule. '"'Es ist die Intelligenteste hier'"', sagte Veronika Koch über Kira. Sie apportiert willig sogar Münzen - für sensible Hundenasen alles andere als appetitlich.

Kira ist der Star heute Nachmittag, denn sie kann viele Kunststücke. Die üben Veronika Kochs Enkel Leon Heger (10) und sein Freund Daniel Schwebel (11). Beim Befehl '"'Schäm dich'"' reibt die liegende Kira sich mit den Pfoten durchs Hundegesicht. Heißt es '"'Erdmännchen'"', rollt sie sich auf den Rücken und verharrt. Klar kennen die Jungen die Hundesprache ebenso wie die Hundesitter-Kinder von Leons Oma, die heute ebenfalls helfen.

'"'Beim Kennenlernen muss man dem Hund die Hand hinhalten, dabei die Lippen lecken, nicht in die Augen sehen, am Besten mit den Augen blinkern. Das nennt man beschwichtigen'"', erklärt Leon. Wenn er zur Tür geht, drängt er voreilige Hunde ab, um zu zeigen: Du musst warten, bis du dran bist. '"'Ich muss ihm zeigen: Ich bin der Boss. Und wenn er mich anspringen will, drehe ich mich weg als Zeichen der Nichtbeachtung'"', weiß der junge Hundeversteher.

Veronika Koch als Oberboss des Rudels ergänzt: '"'Wenn ich einen Hund anschreie, ist das für ihn wie Lob. Wenn ich ihn nicht beachte, lässt er, was er lassen soll.'"' Ihr Erziehungskonzept, dass sie sich durch Lesen und Besuche in Hundeschulen erarbeitet hat, tut auch Menschen gut: '"'Positives Verstärken ist besser als herumzubrüllen und zu bestrafen.'"' Man könne den Hund mühelos davon abhalten, zum Dauerkläffer zu werden, wenn es an der Tür klingelt. '"'Jedes Mal loben, wenn er bellt und ihm ein Leckerli geben. Dann hört er bald auf Zuruf damit auf.'"'