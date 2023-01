Einsatzkräfte in der Asylunterkunft an der Moorbreede in Lotte-Wersen. Foto: NWM-TV/David Poggemann up-down up-down 59-jähriger Bewohner erstochen Lotte-Wersen: Tödliche Messerattacke in Flüchtlingsunterkunft und | 13.01.2023, 08:10 Uhr | Update vor 1 Std. Von Jessica von den Benken Sebastian Stricker | 13.01.2023, 08:10 Uhr | Update vor 1 Std.

In einer Flüchtlingsunterkunft an der Moorbreede in Lotte ist am Donnerstag ein 59-jähriger Mann erstochen worden. Die Polizei verdächtigt seinen jüngeren Mitbewohner.