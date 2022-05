Weil bei der Landtagswahl am 15. Mai mit vielen Briefwählern gerechnet wird, setzt die Gemeinde Westerkappeln zum ersten Mal drei Briefwahlvorstände ein. Das Archivbild zeigt den Briefwahlvorstand 2 zu Beginn der Stimmauszählung bei der Europawahl 2019. FOTO: Frank Klausmeyer Wohl kein Briefwähler-Rekord Lotte und Westerkappeln suchen noch Wahlhelfer zur NRW-Landtagswahl Von Anke Beimdiek Thomas Niemeyer | 07.05.2022, 12:07 Uhr

Für die Landtagswahl am 15. Mai suchen Lotte und Westerkappeln noch Wahlhelfer. In einigen Stimmbezirken gibt es noch Lücken, zudem fehlt es an Ersatzleuten.