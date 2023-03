Der bislang letzte „Career Day“ wurde 2019 in der Zweifachhalle Westerkappeln veranstaltet (Bild). Dieses Jahr findet er auf dem Gelände des Schraubengroßhändlers Fuchs + Sanders in Alt-Lotte statt. Foto: Frank Klausmeyer up-down up-down Kontaktbörse für junge Leute und Unternehmen Gemeinden Lotte und Westerkappeln veranstalten am 29. April wieder einen „Career Day“ Von Frank Klausmeyer | 10.03.2023, 11:53 Uhr

Am Samstag, 29. April, laden die Gemeinden Lotte und Westerkappeln in Zusammenarbeit mit dem Schraubengroßhändler Fuchs + Sanders in Alt-Lotte erneut zum „Career Day“.