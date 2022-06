Vor gut hundert Zuhörern hatte Blaudszun sein Konzept am Mittwochabend im Halener Landhaus aber immerhin schon mal der Öffentlichkeit präsentiert. Dabei hatte seine Schwester Christa Sendner Protokoll geführt. Die Abschrift ist der Gemeinde zugegangen. Doch werfe das Protokoll mehr Fragen auf, als es Antworten gebe, so Srock.

Zwar ist Blaudszun, ein "Halener Junge", auf die meisten Punkte eingegangen, die Srock bei dem Vorgespräch am 20. September genannt hatte. Doch sei konkret auch in der Versammlung wenig zu erfahren gewesen, so Srock. Unter anderem hatte er Blaudszun im September auf die Notwendigkeiten eines professionellen Ordungsdienstes, des Jugendschutzes, der Abfallbeseitigung, der sanitären Einrichtungen, des Brandschutzes und der Notfallhilfe aufmerksam gemacht. Außerdem muss geregelt sein, wie das eigentliche Festivalgelände konkret abgesteckt ist und wie es hergerichtet werden soll. Dazu ist die Stellung eines Bauantrages notwendig. Schließlich ist die Frage nach der Anzahl der zu erwartenden Pkw von großer Wichtigkeit, ebenso wie die Frage wie und wo die Fahrzeuge geparkt werden können.

Zwar hat Blaudszun zu den meisten der angeführten Punkte während der Präsentation im Landhaus Aussagen gemacht, die beschränkten sich allerdings zu einem Teil auf Absichtserklärungen und Planungen. So sieht das auch die Verwaltung: "In dem Protokoll heißt es: Er will dies, er möchte das. Nachweise für konkrete Absprachen sind aber nicht vorgelegt worden", so Srock. Er habe Blaudszun schon in dem Gespräch im September gesagt, er solle ein konkretes Konzept "möglichst schnell" vorlegen. Seitdem habe er aber schriftlich noch mündlich von Blaudszun gehört. Er, Srock, "hoffe", dass die Veranstaltung durchgeführt werden könne. "Die Musik ist zwar nicht mein Geschmack, aber ich habe schon von vielen gehört, dass sie das ganz toll finden", so Srock.