Zunächst war nur von einigen kleineren Änderungen des Formblatts die Rede, dass die Umweltbeauftragte Kornelia Lauxtermann als Beilage für das Wochenblatt erarbeitet hatte. So führt eine vorgeschlagene Route über Gelände der Firma Kromschröder, die aber bislang gar nicht gefragt wurde. Doch dann meldete sich Helga Strübbe zu Wort. Wenn der Fragebogen nun verschickt werde, müssten die Bürger doch wohl annehmen, dass sie nicht nur befragt würden, sondern sich ihre Wünsche auch überwiegend erfüllen ließen. Immerhin seien rund 20 Kilometer in Lotte vorgesehen, im laufenden Jahr seien 25000 DM im Haushalt bereitgestellt; das reiche gerade mal für Sofortmaßnahmen wie Schilder und Markierungen. Wenn das Konzept umgesetzt werde, müsse zukünftig regelmäßig Geld bereitgestellt werden.

Dem konnte sich auch Klaus Borcherding (Grüne) anschließen. „Wir wecken da eine Erwartungshaltung, die wir nicht erfüllen können.“ Das mit viel Mühe erarbeitete Konzept nun in der Schublade verschwinden zu lassen, gehe nicht an, argumentierte der CDU-Ortsvorsitzende Markus Pieper. Selbst wenn in den nächsten Jahren nur drei oder vier Wege zu realisieren seien, sei das doch auch o.k. Mittelfristig seien bestimmt wieder Fördermittel zu erwarten; er setze da auf die Hilfestellung des Kreises. Das zunächst nicht viel zu erwarten sei, könne in dem Anschreiben zur Umfrage ja deutlich gemacht werden, die im Übrigen so oder so sicherlich mehr nütze als schade. Schließlich ginge es um die Setzung von Prioritäten und nicht darum, Erwartungen zu wecken, fügte der Vorsitzende Helmut Brosig (CDU) an.

Der Bürger erwarte vielleicht in den nächsten ein, zwei Jahren nichts, aber „irgendwann nach drei oder vier Jahren“ sicherlich schon, antwortete SPD-Fraktionssprecher Thomas Giebel. Sofern im Rat Einigkeit über eine Strecke herrsche, die zuerst angegangen werde, sei das ein gutes Druckmittel gegenüber dem Kreis, sagte Armin Lienemann (FDP). Andererseits könne die Umfrage sich als Eigentor erweisen, wenn nämlich keine Resonanz komme, „dann haben wir natürlich gar kein Druckmittel“.

Einige Schwerpunkte, etwa die L597 von Alt-Lotte nach Wersen oder Verbindungen zu den Nachbargemeinden, sollten gesetzt werden, meldete sich Bürgermeister Dieter-Joachim Srock, „das andere wird wohl auch in 10, 15 Jahren nichts“. Oder, wie Thomas Giebel es formulierte: „Wir sollten einiges vorgeben, der Rest ist fürs nächste Leben.“ Wenn nun aber Vorgaben gemacht würden, wäre der Fragebogen überflüssig, so Axel Averwerser (CDU), denn dann frage sich der Bürger, was er denn eigentlich noch solle.

Schließlich einigten sich die Anwesenden darauf, dass die Verwaltung zunächst Gespräche mit Kromschröder, Ministerpräsident Wolfgang Clement bei dessen Besuch in Lotte und dem Wasser- und Schifffahrtsamt führt, das wegen eines Brückenbaus bei der Route nach Hollage involviert ist, und dann ein überarbeitetes Konzept vorlegt.