Doch lange, bevor Philip und Jan-Teelko aus Kochtöpfen rausholten, was die nur hergeben, wenn man ordentlich auf sie einschlägt, haben sie ihrer Umgebung kräftig was gepfiffen: Als kleine Steppkes trainierten sie ihre Händchen für Musik nämlich auf der Flöte. Doch dann, mit gerade mal sieben Jahren, entdeckten sie plötzlich das Schlagzeug für sich.

Wie kommen Zweitklässler auf eine solche Idee? Etwa um die Eltern zu ärgern? "Nee. Schlagzeug spielen, das fanden wir als Kinder eben toll." Die Begeisterung, von der sie heute nicht mehr wissen, woher sie kam, muss echt gewesen sein. Ansonsten bleibt man wohl kaum acht Jahre lang dabei - und das mit durchschlagendem Erfolg: Erster Preis im Regionalwettbewerb Jugend musiziert 2000, erster Preis im Landeswettbewerb Niedersachsen 2003, jetzt wieder erster Preis auf Landesebene.

Hiermit haben die Jungs nun aber auch automatisch das Ticket für den Bundeswettbewerb eingeheimst. Dass der ihnen in der Vergangenheit nicht offen stand, lag an ihrem Alter. Ihre Jugend hatte sie ausgebremst, so dass für sie vor sechs Jahren auf Regional- und vor drei Jahren auf Landesebene eben Schluss war.

Aber warum machen die beiden Wersener nicht in Nordrhein-Westfalen, sondern in Niedersachsen von sich hören? "Zu unserem Ensemble gehören auch noch zwei Osnabrücker und ein Belmer", erläutern sie. Und ihr Lehrer, Gerhard Stengert, unterrichtet halt an den Musikschulen Osnabrück und Lohne sowie am Konservatorium der Fachhochschule Osnabrück.

Er hatte das Schlagzeug- und Percussion-Quintett zum Jugend-musiziert-Wettbewerb angemeldet. "Die fünf sind zu einer Einheit zusammengewachsen", sagt er. "Sie verstehen sich persönlich sehr gut. Das wirkt sich dann auch musikalisch aus." Das kam auch der Jury in Hannover zu Ohren, die das Zusammenspiel des Ensembles sehr gelobt haben soll.