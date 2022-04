Das Wetter zeigte sich für den Biker von seiner besten Seite. Beim Start zum Treffpunkt am Wersener Rathausplatz saßen die elf Motorradfreunde in ihrer Schutzkleidung zunächst zwar noch im „eigenen Saft“, wie Präsident Wilfried Strübbe erzählte. Doch schon auf der Fahrt auf der A 30 bis Oldenzaal pustete der Fahrtwind die Biker wieder trocken.

Nach dem Grenzübertritt verließen die Lotter Kradfahrer die Autobahn und wählten die landschaftlich attraktivere Variante nach Sneek, das auch bei Seglern ein beliebter Anlaufpunkt ist. Übernachtet haben die Lotter im „Hostel“ – teilweise in Mehrbettzimmern. Da lernten die Biker auch gleich noch die Schlafgewohnheiten ihrer Vereinskameraden besser kennen. Nach dem Frühstück am zweiten Tag in Holland ging es dann auf das große Pendant zur „Lotter Acht“: eine rund 370 Kilometer langen Strecke um Ijsselmeer und Markermeer über zahlreiche Dämme und Zugbrücken, die dem Schiffsverkehr die Vorfahrt gewähren.

Die sehenswürdigen Orte auf ihrer Route luden immer wieder zum Verweilen ein. So war es für die Motorradfreunde ein Muss, in Enkhuizen dem Dromedarturm einen Besuch abzustatten. Früher ein Gefängnis, beherbergt er heute ein Restaurant, und im „Ankertche“ wurde mit dem „schnellsten Bier“ geworben. Für die „Zehn-Meter“-Bestellung brauchte es nur eine Minute, die Gläser mit Gerstensaft zu füllen und mit abgestreifter Schaumkrone den Lottern zu servieren.

Besonders die gepflegten Vorgärten und die gediegenen Häuser mit ihren schönen Giebeln zieren zahlreiche Erinnerungsfotos. Einige Motorradfreunde wollen noch einmal in den alten Fischerort Stavoren, der nicht nur mit seinem alten Hafen besticht, sondern auch mit einer außergewöhnlichen Übernachtungsmöglichkeit: Wo früher einmal 15000 Liter Wein lagerten, stehen heute gemütliche Betten. Riesige Weinfässer wurden zu Hotelzimmern der besonderen Art umgebaut, bei denen es an nichts fehlt und die ein einmaliges Erlebnis versprechen.

Auch auf der Rückfahrt am Sonntag nach dem Frühstück legten die Motorradfreunde noch Zwischenpausen an besonderen Plätzen ein, wie in Bourtange mit seiner beeindruckenden Burganlage. Ohne Zwischenfälle kamen die Biker wieder im heimischen Lotte an, wobei die Fahrleistung von Doris Sommer hervorzuheben ist: Sie hat erst seit drei Wochen ihren Motorradführerschein und hat die lange Strecke mit Bravour bestanden. Ein Nachtreffen wird es nach diesem erlebnisreichen Wochenende noch geben, verriet Wilfried Strübbe. Manöverkritik und neue Ziele stehen dann auf der Tagesordnung.