Schwer beschädigt ist eines der beiden Autos nach dem Unfall. Foto: NMW-TV up-down up-down Rettungshubschrauber im Einsatz Auto löst Alarm aus: Kollision an Kreuzung in Lotte Von Johannes Kleigrewe | 19.11.2022, 12:07 Uhr | Update vor 1 Std.

Nachdem ein Fahrer die Vorfahrtsregelung missachtet hatte, sind in Lotte am Samstagmorgen zwei Autos zusammengestoßen. Ein am Unfall beteiligter Wagen alarmierte selbst die Rettungskräfte, die vorsorglich sogar mit Rettungshubschraubern ausrückten.