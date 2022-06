Klein und gelb ist sie, stabil und mit einem dem Autokennzeichen durchaus ähnlichen Schriftzug versehen – die Plakette für Reiter. Fürs nächste Jahr wird sie dann blau sein. Das erinnert an die TÜV-Plakette fürs Auto. Und obwohl das Nummernschild bereits seit mehreren Jahren Pflicht ist, sieht man in Lotte und Umgebung nur wenige Reiter mit der Kennung.

„Hier gibt es keine extra angelegten Reitwege; wir machen unsere Touren über Pfade durch den Wald, die auch von Wanderern, Joggern oder Landwirten benutzt werden“, erklärt eine ortsansässige Pferdesportlerin, warum sie noch keine Plakette hat. Gegenseitige Rücksichtnahme sei dabei außerdem selbstverständlich.

Die insgesamt 38,50 Euro, die für die Erstausstellung der Plakette zu berappen sind (30,50 Euro werden für die Verlängerung einer bereits vorhandenen Kennung fällig), werden zwar vom Kreis Steinfurt für den Ausbau der Reitwege benutzt, doch die befinden sich kaum in direkter Nähe zu Lotte und Umgebung.

Im Kreis Steinfurt wurden allein im vergangenen Jahr rund 40000 Euro aus diesen Einnahmen für die Ausarbeitung einer 35 Kilometer langen Rundreitroute in Lienen mit Anbindung an die Warendorfer Reitrouten verwendet. Hinzu kommen noch einige kleinere Sanierungsmaßnahmen an bestehenden Reitwegen.

Gegenleistung für die Gebühren wird also reichlich erbracht, wenn auch nicht in jeder Gemeinde. Wer trotzdem ohne Plakette unterwegs ist und sich etwas zu Schulden kommen lässt, den erwartet ein Verwarnungsgeld in Höhe von 35 Euro. Geld, das man besser in das jährliche Kennzeichen und einen Sack Möhren für den vierbeinigen Sportkameraden investieren sollte.