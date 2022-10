Für die Sonderkultur Weihnachtsbäume hat Landwirt Holger Strübbe nur eine kurze Erntezeit von jetzt bis kurz vor Heilig Abend. Foto: Ursula Holtgrewe up-down up-down Junge Bäume sind vertrocknet Preise für Weihnachtsbäume bleiben 2022 in Lotte stabil, aber ... Von Ursula Holtgrewe | 31.10.2022, 13:00 Uhr

Alles wird teurer – oder doch nicht? Holger Strübbe baut in Lotte Weihnachtsbäume an. Als Zeichen der Hoffnung will er die Preise in diesem Jahr nicht erhöhen. Allerdings könnten sich in den kommenden Jahren die Auswirkungen des Hitzesommers zeigen.