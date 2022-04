Zunächst gaben Bürgermeister Rainer Lammers und Gerhard Hahn, Leiter der Polizeiwache Ibbenbüren, den von nächtlichen Ruhestörungen und Sachbeschädigungen betroffenen Bürgern Gelegenheit, die Situation in Büren ausführlich zu schildern. Dabei wurde deutlich, dass sich ein „Pubertätstreff“, wie es ihn häufig gibt, inzwischen in Nachtstunden zum rechtsfreien Raum entwickelt hat. Wie Anwohner schilderten, spielen dort neben dem Alkohol mittlerweile auch Drogen und Waffen eine Rolle. Von Messern und Schlagringen war die Rede. Tenor: „Wenn nicht bald was passiert, passiert bald was.“

„Ich bin alleinerziehend“, sagte eine Frau. „Ich habe bisher keine Anzeige erstattet, weil ich Angst um meine Kinder habe, falls sich jemand an mir rächen will.“ Ängste und die Tatsache, dass es bis zu 45 Minuten dauern kann, bis die alarmierte Polizei aus Ibbenbüren vor Ort ist, haben jedoch auch dazu geführt, dass kaum Anzeigen erfolgten und so weder der Polizei noch der Gemeinde bisher die Brisanz bewusst war, die die Situation in jüngster Zeit erreicht hat, wie Hahn und Lammers freimütig bekannten.

Beide versicherten, dass die von den Bürgern glaubhaft geschilderte Lage nicht länger hingenommen werde. Allerdings erklärte der Erste Polizeihauptkommissar auch, dass einige Fakten, die der Polizei ein Eingreifen in Büren zusätzlich erschwerten, „politisch gewollt und deshalb nicht zu ändern sind“.

Damit meinte Hahn vor allem die Landesgrenze, die die Zuständigkeit zwischen den Polizeibehörden in Ibbenbüren und Osnabrück eindeutig verteile. Obwohl ein Notruf aus Büren über 110 wegen der Osnabrücker Vorwahl automatisch in der nahen Stadt eingehe, dürfe die Osnabrücker Polizei nicht selbstständig eingreifen, sondern müsse ihn nach Ibbenbüren weiterleiten. Auch dass ihm nachts nur zwei Streifenwagen und generell begrenztes Personal zur Verfügung stünden, sei nicht zu ändern.

Doch das sei, so Hahn, kein Grund zu resignieren, wie Beispiele etwa aus Westerkappeln zeigten, wo ebenfalls eine Ordnungspartnerschaft zwischen Polizei, Gemeinde und Bürgern geschlossen worden sei. Die gewünschte höhere Polizeipräsenz setze allerdings auch Zivilcourage aufseiten der Bürger voraus. Hahn: „Nur wenn Sie uns die entsprechenden Informationen liefern und mit Ihrem Namen dafür stehen, können wir eingreifen, Platzverweise aussprechen und Verdächtige gegebenenfalls nach Waffen durchsuchen. Ohne konkreten Verdacht dürfen wir das nämlich nicht.“

„Wir haben jüngst mindestens zehnmal bei der Polizei angerufen, und nichts ist passiert. Da wird man häufig nur abgewimmelt“, erhob Stefan Schmitt vom Eiscafé San Marino Einspruch. Dem wollte Hahn nachgehen, ermunterte die Bürger aber, hartnäckig zu sein. Auch wenn erst am nächsten Morgen Schäden entdeckt würden, sollte eine Information an den Lotter Ortspolizisten Hans Wittpoth oder an Esther Kleina-Metelerkamp vom Ordnungsamt der Gemeinde erfolgen. Ruhestörungen etwa seien Ordnungswidrigkeiten, die die Kommune mit Bußgeldern belegen könne.