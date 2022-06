FOTO: Archiv up-down up-down Default Bild Lotte Nur die Eisdiele will rauchfrei werden 26.07.2007, 22:00 Uhr

Lange galten Zigaretten als lässig oder - wie man heute sagt - "cool". Damit soll es vorbei sein. In Niedersachsen gilt ab Mittwoch ein Gesetz zum Nichtraucherschutz. In Nordrhein-Westfalen soll ein ähnliches Gesetz erst am 1. Januar 2008 in Kraft treten. Die WT fragte nach, wie damit nun die Gastronomen rund um den Alt-Lotter Kreisel umgehen werden.