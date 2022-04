Unter den Wolken, da muss das Frühstück wohl besonders gut sein. Vielleicht würde Reinhard Mey sein Lied umschreiben, hät te er nur einmal in dieser lichtdurchfluteten Mensa mit den Schön wetterwolken, die über das riesige Oberlicht hinwegziehen, seinen Kaffee getrunken.

Diese Woche war es so weit: Punkt 9.25 Uhr soll die Mensa des Schulzentrums in Wersen offiziell von Schülern besetzt werden dürfen. Aber an die zwanzig hungrige Mäuler und neugierige Augenpaare warten schon eine Viertelstunde vor der verschlossenen Verkaufstheke. Sie befürchten, dass die Brötchen nicht reichen.

Chef de cuisine Susanne Beuke, unterstützt von Shirin Ghasemi und Saverimuthu Mariathas, ist auf großen Ansturm vorbereitet. 70 bis 80 Schüler freuen sich über Körnerbrötchen mit Käse oder Wurst, garniert mit Salatblättern, Tomaten, Eiern und Gurken, über vorbestellte Nutella-Croissants und ganz normale Brötchen. Dazu finden Powerdrinks mit Erdbeer- oder Schokogeschmack reißenden Absatz, aber auch Kaffee, Cappuccino, Milch und Tee gibt’s zu kaufen. Seit Januar arbeitet Susanne Beuke als Frühstücksfee, bisher aber nur behelfsmäßig in einem Klassenraum. Aus einfachen Brötchen zauberte sie ein nahrhaftes Frühstück, und Lehrer wie Schüler seien damals begeistert gewesen. „Ich wusste gar nicht, was wirklich auf mich zukam, und denke manchmal, hoffentlich schaffe ich das alles!“ Dann mache Schulleiterin Annette Ohlig ihr immer wieder neuen Mut. Geschirr und Küchenzubehör hat sie zusammen mit Ehemann und Hausmeister Dieter Beuke eingekauft und in der Mensa schon viele Stunden mit der Grundreinigung von Türen, Fliesen, Tischen, Stühlen und Scheiben der Schaukästen zugebracht. Nach den Ferien bietet sie zusätzlich warmes Mittagessen an, das tiefgefroren angeliefert wird. „Dann werden es wohl viel mehr Schüler als heute sein, denn die Zehntklässler sind ja schon weg“, sagt die Küchenchefin und weist darauf hin, dass zurzeit noch Personalmangel in ihrer Abteilung herrsche, denn die Mitarbeiter sind auch in anderen Bereichen tätig. Die Preise sind schülermäßig: „Wenn die Schüler meinen, dass etwas zu teuer ist, dann erkläre ich ihnen, dass ich alles selber einkaufe und kein Minus machen darf. Dann ist es in Ordnung.“