Nächtlicher Brand in Garage Von PM. | 07.02.2011, 15:25 Uhr

Bei einem Garagenbrand am Saerbecker Damm in Alt-Lotte ist in der Nacht zum Montag ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstanden. Derzeit liegen der Polizei noch keine Erkenntnisse vor, wie das Feuer in dem Gebäude entstanden ist.