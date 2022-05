Die Feuerwehr konnte das Mobilheim nicht mehr retten. FOTO: NWM-TV Polizei ermittelt Nächtlicher Feuerwehreinsatz in Lotte: Mobilheim ausgebrannt Von Markus Pöhlking | 26.05.2022, 10:28 Uhr | 1 Leserkommentar

In der Osterberger Straße in Lotte ist in der Nacht zum Donnerstag ein Mobilheim ausgebrannt. Die Polizei hat Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.