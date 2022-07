Immer wieder hatten Kritiker vermutet, dass ihnen Aral an der A 30 am Ende eine Mogelpackung serviert würde. Wird das angekündigte Hotel wirklich gebaut? Kommt die Polizei? Werden wirklich alle versprochenen Arbeitsplätze geschaffen? Alles nur schöne Versprechungen, um das Projekt durchzusetzen? Diese Woche schienen sich diese Vermutungen zu bestätigen. In der Oldenburgischen Volkszeitung erklärte der Bürgermeister von Neuenkirchen – dort plant Aral an der A 1 ebenfalls einen Autohof –, dass es „Änderungen im gastronomischen Bereich“ gebe. Ursprünglich seien eine Tankanlage und ein Restaurant vorgesehen gewesen, aber Aral wolle jetzt ein Schnellrestaurant der Kette „Burger King“ etablieren. Die Gemeinde halte jedoch an der ursprünglichen Planung fest und sei mit Aral im Gespräch.Johannes Marquard, zuständig für die Netzsonderstandorte bei Aral, bestätigte gestern auf Anfrage der Neuen OZ, dass es zwar tatsächlich in Neuenkirchen entsprechende Überlegungen gebe, entschieden sei aber noch nichts. Und für Alt-Lotte werde es bestimmt kein Schnellrestaurant von „Burger King“ geben. An der A 30 solle das Projekt in der geplanten Form verwirklicht werden. Alles andere sei schon auf Grund der Bestimmungen im Bebauungsplan gar nicht möglich.