Doch danach machten nur noch die Sportfreunde das Spiel. Florian Dondorf, der gestern die Kapitänsbinde trug, traf nur drei Minuten später aus Mittelstürmerposition zum Ausgleich (4.). Als Silvio Pagano in der Folge seinen hartnäckigen Gegenspieler Sven Marik austanzt und den Ball flach ins Tor schießt, steuerte Lotte mit dem 2:1 bereits auf den allseits erwarteten Sieg zu (18.). Nach einer halben Stunde war es dann schließlich der Brasilianer Sidney Santos de Brito, der nach einer Rechtsflanke von Tore Gersch mit einem Flachschuss auf 3:1 erhöhte (33.). Die Sportfreunde Lotte hatten in der ersten Halbzeit Ball und Gegner voll im Griff und hätten die Führung auch noch weiter ausbauen können.

Die beste Gelegenheit dazu hatte Silvio Pagano, der nach einer Ecke von Benjamin Wingerter die Kugel schön auf das ISV-Tor lenkt. Allerdings war die Ibbenbürener SV mit vereinten Kräften zur Stelle und konnte den präzisen Schuss noch auf der Linie retten (30.). „Die Führung war zur Halbzeit auf jeden Fall verdient“, sagte später Trainer Maik Walpurgis.

Nach der Pause kam Lotte gut in die Partie und baute die Führung durch zwei Treffer von Alexander Thamm (49./54.) auf 5:1 weiter aus. Doch danach kam der Bruch ins Spiel der Sportfreunde, die in der Folge vielzu unkonzentriert agierten. Die Folge war der 2:5-Anschlusstreffer nach einem Konter, als gleich zwei Spieler der ISV frei vor Keeper Görrissen auftauchten, von denen dann schließlich der eingewechselte Stefan Beneking ins Schwarze traf. Doch das war es dann auch schon, denn viel passierte danach nicht mehr. Zwar kam Lotte noch zu einigen guten Chancen, doch im Abschluss fehlte immer wieder die Cleverness. „Wir waren da ziemlich unkonzentriert, was ich klar bemängeln muss. Insgesamt war es von uns spielerisch zwar in Ordnung, aber wir hätten viel höher gewinnen müssen“, sagte Trainer Walpurgis. Mittelfeldspieler Daniel Beyer sah es genauso: „Es waren reichlich Chancen für mehr Tore da, und daher waren die nur fünf Treffer von uns einfach zu wenig. Und letztlich muss man sich gegen einen Bezirksligisten bei allem Respekt auch keine zwei Gegentore einfangen.“

Derweil hat Trainingsgast Michael Kügler (früher Dresden, Osnabrück, Nürnberg) seine Zelte in Lotte wieder abgebrochen. Nach Vereinsangaben ist eine Einigung über eine Verpflichtung des Mittelfeldspielers nicht erzielt worden.

SF Lotte: Görrissen-Brinker, Thamm, Schiersand, Sidney, Gersch (46. Seggewiß)-Wingerter, Dondorf (74. Birdir), Beyer-Pagano (62. Schneider), Arend.