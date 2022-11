Ob der Weihnachtsmann wohl kitzelig ist!?“ Die Kinder vom Weihnachtsleuchten-Team des Vereins in Gründung „Lotte lebt auf“ sind genauso gut drauf, wie die Erwachsenen. Foto: Ursula Holtgrewe up-down up-down Sternenmarsch zum Weihnachtsbaum in Alt-Lotte Erstes „Weihnachtsleuchten“ auf Festwiese in Lotte am 2. Advent Von Ursula Holtgrewe | 28.11.2022, 16:00 Uhr

Ein Sternenmarsch mit Kindern gab es in Alt-Lotte noch nie. Damit beginnt das erste „Weihnachtsleuchten“ am 2. Adventswochenende auf dem Festplatz am Alt-Lotter Torfkuhlenweg. Wie ist der Planungsstand?