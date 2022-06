Sie zerstreute als Ortskundige die Bedenken glaubhaft und verwies auf die Anteile deutscher Kultur und Sprache. Auch GAG-Lehrer Reinhard Nienhüser half, Annekes Eltern zu überzeugen.

"Als wir ankamen, landeten wir mitten in der Savanne", erzählt Anneke mit leuchtenden Augen. Am Anfang habe sie zwar etwas Heimweh gehabt, denn alles sei "so unglaublich anders", gesteht die 16-jährige Schülerin. Aber die Schönheit der Landschaft half ihr darüber hinweg: "Auf einer Seite ging der Mond vor rotem Kalahari-Sand auf und auf der anderen die Sonne unter - ich wusste gar nicht, was ich zuerst fotografieren sollte."

Die Menschen seien sehr herzlich gewesen, der derbe Umgangston allerdings gewöhnungsbedürftig, berichtet Anneke. Auch von den riesigen Entfernungen war sie überwältigt. Die Notwendigkeit zur Mobilität brachte Anneke auch Vorteile: Sie lernte innerhalb kürzester Zeit das Autofahren und durfte im "Microlighter", einer Art Ultraleichtflieger, mitfliegen.

Gewohnt hat Anneke in Windhoek bei der deutschstämmigen Familie von Arno und Helene Schnabel. Die deutsche Kolonialzeit sei im früheren "Deutsch-Südwestafrika" allgegenwärtig. Anneke empfand es allerdings als höchst seltsam, als sich ein Schwarzafrikaner mit "Ich bin Fritz" vorstellte.

Wie alle Namibier arbeitete ihre Gastfamilie im Grunde immer: Nach der Arbeitswoche in der Stadt fuhr Anneke am Wochenende mit ihnen zwei Stunden lang durch die Savanne - zum "Friesenland" am Rande der Kalahari-Wüste.