„Kinder, die sich bewegen, sich ausgewogen ernähren und so eine positive, verantwortungsvolle Haltung zu ihrem Körper entwickeln, sind offen für vielseitige Lernerfahrungen“, weiß sie. Stichworte sind Sprachförderung, Spiele und Gestalten, Medien, Natur und kulturelle Umwelten. Das jeweilige Schwerpunktthema wird nach Fähigkeit der Mitarbeiterinnen gewählt. Jedes Kind durchläuft in Kleingruppen mit Gleichaltrigen die unterschiedlichen Angebote.

Ein Wochenplan kann so aussehen: Am Montagmorgen besetzen die 5- bis 6-Jährigen und die U-3-Kinder die kleine Turnhalle, wo Stefanie Oeinghaus sie schon erwartet. Am Dienstag wird die Sprache gefördert. „Da freuen sich die Kleinen besonders auf Bilderbuchbetrachtungen und Lieder zum Thema Zirkus“, berichtet Jennifer Wiesmann mit Hinweis auf einen Kinderland-Zirkus am 17. Februar. Am Mittwoch ist für die 3- und 4-Jährigen Bewegung angesagt, Donnerstag und Freitag wieder ein gewähltes Schwerpunktthema. Nachmittags wird auf dem Wochenschwerpunkt aufgebaut. In der Sprachförderung kann das etwa in einer Theatergruppe erfolgen.

„Durch dieses System kann jede Kollegin in regelmäßigen Abständen ihr Fachwissen allen Kindern zur Verfügung stellen, auch den Kleinsten, natürlich im Beisein ihrer vertrauten Erzieherin. Das gilt auch für die Integrationskinder“, so die Leiterin. Alle anderen Funktionen werden nach Bedarf in den Gruppenräumen mit den jeweiligen Lernmitteln bereitgestellt. Eine Erzieherin fördert dort die Kinder beim Freispiel. Durch die „geöffnete Arbeit“ sollen Entscheidungsfreudigkeit und Selbstständigkeit der Kinder gefördert und Lernbereiche für kleine Gruppen geschaffen werden.

Für den U-3-Bereich gelte eine speziell auf die Bedürfnisse der kleinen Kinder abgestimmte Konzeption, sagt Nicole Nickel. Dort ist stets dieselbe Bezugsperson für die Kinder da. Andrea Peterberns, die bereits die Qualifikation für die Förderung von U-3-Kindern besitzt, wird von Anerkennungspraktikantin Nele Schleck unterstützt.

Wichtig sei ein fester Tagesablauf, an dem sich die Kinder orientieren können. Altersgerechtes Spielmaterial, Kreativtische, Lese- und Kuschelecke sowie ein Bereich zum Bewegen und Klettern befinden sich im U-3-Bereich, damit sich die Kleinen in ihrem Kindergarten richtig wohlfühlen.