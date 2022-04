Wie im Vorjahr McAllister verzichtete der gebürtige Vietnamese völlig auf Zoten. Politik war sein Thema, und jeder bekam intelligent sein Fett weg, er selbst auch. So berichtete Rösler als Vorstellung von einer ICE-Fahrt, als ihn Guido jüngst aus Berlin wieder heimgeschickt habe. Obwohl ein Liberaler nicht aktiv lausche, habe er zwei Damen "im besten Schwiegermutteralter" zugehört: Den hätten sie im Fernsehen gesehen, der sei Anfang 30, schon Fraktionschef in Hannover und sehe gut aus. Als er die beiden gerade zu einem Kaffee einladen wollte, hätten sie angefügt: "Der David McAllister." Es sei richtig, fuhr er todernst fort: Sie seien beide Anfang 30, Fraktionschefs, und er selbst sehe auch gut aus.

McAllister, eng mit Rösler befreundet, schmiss sich vor Vergnügen über die Frechheit fast weg. Gleiches galt für Westerwelle, als der Krautkönig ihm vorhielt, er habe die drei Punkte bei der FDP abgeschafft, und die hätten nun bei der Wahl gefehlt. Oder als er dessen Angebot ablehnte, FDP-Generalsekretär zu werden, dafür aber Interesse am Bundesvorsitz bekundete. Das gehe nicht, habe Guido geantwortet. Nun, man müsse auch mal einen Fehler eingestehen - auch wenn ihn der Vorsitzende begehe.

Westerwelle, 2000 selbst König, hatte zuvor die Wahl des Bürgervereins gelobt, weil nach dem Schotten McAllister nun endlich mal wieder ein bodenständiger, erdverwachsener Niedersachse dran sei. Obwohl: "Lieber ein feiner Pinkel auf dem Teller als ein arroganter Schnösel am Tisch." Angela Merkel verglich Westerwelle mit Frau Holle, die jetzt überall die Flocken fallen lasse. Ihr Vorgänger Gerhard Schröder habe am Wahlabend gezeigt, "was körpereigene Drogen alles auslösen können".

Den scheidenden Krautkönig hatte Westerwelle für seine Rede gelobt. Er habe aber Glück gehabt: "Der letzte Schotte mit einer Königswürde war Maria Stuart - so gesehen hat's dich gut erwischt." David McAllister hatte sein "Time to say goodbye" mit einem ehrlichen Dank an Wilfried Freier begonnen: "Sie haben einen Superverein, machen Sie weiter so." Als Krautkönig habe er die WM nach Deutschland geholt (Westerwelle: "Und was nützt uns das?") und die Verhältnisse im Lande neu geordnet. So habe er Jürgen Rüttgers, dessen erneuter Besuch in Wersen dringend notwendig sei, zum Ministerpräsidenten bestimmt. Danach habe er Christian Wulff zum Kanzler machen wollen, aber festgestellt: "Es ist noch zu früh - für ihn und für mich."

Nach Alleinunterhalter Ingo Ingwersen, der gegen die geballte humoristische Politprominenz notgedrungen keinen leichten Stand hatte, fasste sich Christian Wulff kurz, aber knackig: "Sie haben heute gesehen, dass Guido Westerwelle und ich unsere Nachfolger gut ausgesucht haben. Das wird schwer für die SPD, vor allem hier in Wersen. Da wird sie Andrea Nahles wohl geschlechtsumwandeln müssen."