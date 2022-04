Schokobraun, orange, tiefschwarz, mit rötlichem, gelbem oder dezent gemustertem Haus - die hier verbreiteten Schnecken haben viele Gesichter. Und obwohl die klebrigen Gesellen vor der jüngsten Hitzewelle überall zu finden waren, ist 2005 ein '"'ganz normales Schneckenjahr'"', weiß Phytopathologe Dr. Leo Mayr. Der ehemalige Dozent der Fachhochschule Osnabrück ist Experte auf dem Gebiet der Schnecken. Vor allem die so genannten Nacktschnecken sind vielen Menschen ein Gräuel. Dabei ist der Bestand der Spanischen Wegschnecke, wie die am meisten verbreitete Art korrekt heißt, in jüngerer Zeit zurückgegangen. Laut Mayr eine Folge von abnehmender Widerstandsfähigkeit bei den Nachkommen der bislang so robusten Tiere.

Häufig an Steinmauern finden sich die kleinen Gehäuseschnecken. Während die bekannteste Art die süddeutsche Weinbergschnecke ist, kriechen hier vornehmlich Hain-Schnörkelschnecken umeinander. Längst nicht so gefräßig wie ihre nackten Verwandten, haben die kleinen Hausschnecken vor allem mit Feinden aus der Luft zu kämpfen. Speziell für Drosseln sind die saftigen Kriecher eine Delikatesse, für die sich der Kraftakt beim Aufbrechen des Häuschens lohnt.

Wer sein junges Gemüse nicht mit den Schnecken teilen möchte, sollte bereits im Frühjahr vor ihrem Auftreten Schneckenkorn einsetzen. Zum einen reicht für Jungtiere eine geringere Dosis des Schädlingsmittels, zum anderen sei das Nahrungsangebot noch gering und somit das Korn kulinarisch attraktiver.

Wer in Einklang mit der Natur seine Schnecken loswerden möchte, für den hat Leo Mayr noch einen besonderen Tipp parat: '"'Die natürlichen Feinde sind Igel.'"' Ein herbstlicher Laubhaufen lockt die Stacheltiere zum Überwintern in den Garten, so dass sie direkt nach dem Winterschlaf im Garten ihre Vernichtungsaktion gegen die Schnecken beginnen. Auch eine asiatische Entenart sei den Kriechtieren kulinarisch sehr zugetan; deren Haltung dürfte allerdings aufwändiger und kostenintensiver sein als die Beherbergung einen kleinen Igels.

Ein ruhiges Schneckenfrühjahr hat Wersen bisher erlebt. Gärtner Norbert Schröer kann in diesem Sommer nicht über die Fressattacken der Kriecher klagen. Und das, obwohl der feuchte Jahresbeginn ideale Bedingungen für deren Bestand bot. '"'Wir haben keinen Schaden an unserem Gemüse'"', freut sich der Wersener und kann selbst am frühen Morgen - der Hauptaktivitätszeit der Schnecken - kein einziges Exemplar entdecken.

Anders ergeht es Manuela Hindersmann in Alt-Lotte. Auf ihrem Grundstück wimmelt es morgens nur so vor den kleinen Tieren. '"'Meine Tochter ekelt sich richtig davor, morgens aus der Haustür zu gehen, wenn da so viele kriechen'"', ärgert sich die Lotterin. Mehr als zehn Stück sammelt Manuela Hindersmann an manchen Tagen alleine von ihrer Terrasse, vom Rasen ganz zu schweigen. Mit Handschuhen, Spaten und Bierglas bewaffnet, macht sie einigen Schnecken konventionell den Garaus.