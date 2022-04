Auch in Lotte haben am Tag der Arbeit Bäckereien geöffnet. (Symbolbild) FOTO: dpa/Andreas Arnold Frische Brötchen am Tag der Arbeit Das sind die Öffnungszeiten der Bäcker in Lotte am 1. Mai 2022 Von Maximilian Gang | 27.04.2022, 08:53 Uhr | Update vor 1 Std.

Am kommenden Sonntag fällt der Feiertag der Arbeit auf einen Sonntag. Für viele gehört da ein ausgiebiges Frühstück inklusive frischer Brötchen dazu. Eine Übersicht, welche Bäcker in Lotte am 1. Mai 2022 geöffnet haben.