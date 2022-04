70,71 DM war 1953 eine stolze Summe. Diesen Betrag hat Helmut Schnarre damals als erste Tageseinnahme in den Büchern vermerkt. Ein guter Start und ein kurioser. Denn den ersten Schritt der Schnarres in eine durch und durch marktwirtschaftliche Unternehmung unterstützte ausgerechnet ein Gegner dieses Systems. „Unser erster Kunde war ein Kommunist“, sagt Ursula Schnarre.

Der betrat damals die von Ursula Schnarre liebevoll so genannte „Garage“, einen kleinen, flachen Bau neben dem Elternhaus der Schnarres, das an einem Schotterweg lag. Damals begann gerade die Besiedelung der ehemaligen Klärteiche der Piesberger Zeche, und so wuchs der Kundenstamm schnell an. „Wir haben immer von den Stammkunden gelebt“, sagt Helmut Schnarre. Die verortet er in Büren und Wersen, aber auch in Westerkappeln und Pye.

Und hatten die Schnarres alles im Angebot? Das Stichwort ist schon gefallen: alles. „Es gab nichts, was wir nicht verkauft haben“, sagt Ursula Schnarre. Seinen Namen hat sich das Geschäft mit Markenhaushaltsprodukten wie WMF oder Villeroy & Boch gemacht. Zu Töpfen, Glas und Porzellan kamen Fernseher, Öfen, Schubkarren, Herde und Waschmaschinen, selbst Fahrräder oder Mofas. Aber das war längst noch nicht alles. Wenn es ums Geldverdienen ging, waren die Schnarres erfindungsreich: Autovermietung, Kranken- oder Hochzeitsfahrten, Reparaturdienste – kein Problem.

Trotz des Geschäftssinns sagt Helmut Schnarre heute: „Es war immer ein harter Kampf. Mit acht Stunden am Tag war es nicht getan.“ Das wohl profitträchtigste Angebot kam deshalb 1964 gerade recht: eine Lottoannahmestelle. Damit kam automatisch eine gehörige Zahl an Stammkunden mehr, denn nach Lottospielern „konnte man die Uhr stellen“, erinnert sich Ursula Schnarre.

Das Glücksspiel hatte aber auch einen Nachteil: Betriebsferien durften die Schnarres jetzt nicht mehr machen. Die Angst, dass sich die Tipper in der Zeit eine andere Annahmestelle gesucht hätten, war ihnen zu groß. Der Laden blieb also übers ganze Jahr hinweg geöffnet. „Anfangs haben wir immer getrennt Urlaub gemacht“, sagt Ursula Schnarre.

Der geschäftliche Erfolg „trotz schlechter Lage“ (Helmut Schnarre) brachte zahlreiche Erweiterungen mit sich. „Wir haben uns alle vier Jahre vergrößert.“ Aus dem kleinen Garagenhäuschen wurde zuerst ein größerer Flachdachbau, später dann entstanden drum herum die Wohnbauten. Das Geschäft hatte seine größte Ausdehnung im Jahr 1980 mit rund 260 Quadratmetern. Damit erstreckte sich das Ladenlokal über die gesamte Front zum Strotheweg.