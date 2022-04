„In jedem Verein wird das so gehandhabt, natürlich auch bei uns“, sagt Möllmeier. Oft sind es jedoch nur zwei oder drei Klassen, die zwischen den jeweiligen Mannschaften liegen, in Lotte sind es fünf: „Das ist eine unglückliche Situation, auch für uns. Deshalb wollen wir das ja gerne ändern“, schmunzelt Möllmeier. Die Aussage ist klar, hoch in die Bezirksliga soll es gehen, wenn nicht in dieser Saison, spätestens in der kommenden. Aber: „Wenn wir diesmal schon die Chance dazu haben, dann würden wir sie gerne wahrnehmen.“