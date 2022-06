So soll am Freitag, 22. August, von 14 bis 18 Uhr und tags darauf von 8 bis 13 Uhr die Brücke erneut bearbeitet werden. „Hoffentlich lässt es die Wetterlage zu“, sagt Vereinsvorsitzender Wilfried Freier aus leidlicher Erfahrung von vor zwei Jahren.

Vorgesehen sind diesmal die Säuberung der gesamten Holzkonstruktion inklusive der Bohlen und eben ein neuer Anstrich. Zudem sollen an den Brückenenden Hinweisschilder in Beton eingelassen werden.

Der Bürgerverein, der die Brücke angeregt und teilfinanziert hat, sucht für die Aktion noch Helfer. Für Getränke an beiden Tagen und für ein Frühstück am Samstag ist gesorgt; für Arbeitsgeräte und -material ebenfalls. Wer Lust und Zeit hat, dem Vorstand zu helfen, ist gern gesehen; Anmeldung per E-Mail (freier@osnanet.de.) erleichtert die Planung.