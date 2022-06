Dort ging die traditionelle Damensitzung der Eversburger Karnevalsgesellschaft „Blaue Funken“ und der Awo Wersen über die Bühne. Sitzungspräsidentin Rosemarie Brömstrup dirigierte mit ihren Hofdamen das hochkarätige Programm. Die ehrenamtlichen Kellner mussten Fersengeld geben, auf Tontechniker und Garderobenfrau war Verlass, und Volker Gausmann am Keyboard verpasste nie den Tusch-Einsatz. Ein begeistertes Raunen ging durch die Reihen, als „Seine Tollität Pascal I.“ und „Ihre Lieblichkeit Sandra I.“ das Podium betraten. „Meine Prinzessin ist die schönste Frau der Welt“, rief der Prinz aus.

Atemberaubende Akrobatik auf engstem Raum zeigten Tanz-Mariechen Kirsten Raube und die Gardetänzerinnen mit Tänzer Oliver aus Bad Essen. Horst Allrutz, Präsident der „Blauen Funken“ und ausgewiesene Labertasche, gab zu, dass er unter der Skatkrankheit leide: „Im Kreuz tut’s weh, das Herz beschwert sich ständig, es pikt überall, und ich belle wie mein Hund Caro.“ Trotzdem freute er sich über die versammelte holde Weiblichkeit und gab einen Witz nach dem anderen zum Besten. Als Duo Chic & Charme unterhielten Marita und Horst Allrutz die tobenden Närrinnen. Mal tanzend, mal singend, immer wieder verwandelt, zeigten die Entertainer ihr Können. Wunderkerzen gab es für Marita, als sie sich, als Andrea Berg verkleidet, das Mikrofon schnappte. „Ist die scharf!“, meinte eine Närrin.

Bauer Brömmelkamp riss die Damen anschließend mit seinen Eheproblemen aus ihren Träumereien, flirtete mit ausgesuchten Grazien im Saal und brachte den Prinzen in Bedrängnis, als er wissen wollte, ob dieser schon verheiratet sei. Ist er noch nicht. „Das ist doch jetzt eine günstige Gelegenheit, in diesem Saal vor diesem verrückten Bauern um ihre Hand anzuhalten.“ Nach einem finalen verbalen Dolchstoß gegen Ehefrau Erna zeigte er sich enttäuscht, dass keine Blumen und Schlüpfer auf die Bühnen geworfen wurden. Er bekam nur eine Klobürste.

Nach Henry Maskes „Conquest of Paradise“ zogen sieben schwarz verhüllte Männer ein, warfen ihre Umhänge ab und zeigten den begeisterten Närrinen ihre mit Gesichtern bemalten Bäuche. „Ich finde, der Zweite von links hat so schöne Zähne“, fiel einer Dame ganz spontan beim Anblick der „Kuhdies“ aus Melle auf.

Dann kam Hertha aus Mettingen. Standing Ovations schon beim Einzug in die tobende Arena. Nicht zu toppen die Tratschgeschichten über ihren Ambrosius, mit dem sie „sooo was von ausgefallenem Sex habe“. Auch schwarze Lackstiefel und Dessous in XXL-Größe hülfen da nichts. Sie habe leider die Abwrackprämie im vergangenen Jahr verpasst.

Stadtprinz Fränzi und sein Gefolge baten die gut gelaunten Närrinnen um Unterstützung für die Osnabrücker Kindertafel und boten Pins zum Verkauf an.