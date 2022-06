Keine Zeit zum Schlafen hatten die Rettungskräfte in Lotte: Die Löschzüge in Wersen und Alt-Lotte waren in den zurückliegenden Tagen weit mehr als 30 Stunden pausenlos unterwegs. Mehrere Häuser sind überflutet worden.

24 Stunden Dauereinsatz für Rettungskräfte in Lotte

Schwimmübung für Kühe: Dieser Landwirt in Wersen treibt sein Vieh aus den Fluten.

Am Freitag um 11.45 Uhr waren 20 Alt-Lotter freiwillige Feuerwehrleute bereits 24 Stunden in Einsatz. „Wir fuhren donnerstagvormittags viermal an die Daimlerstraße, weil eine Firma überschwemmt war“, berichtete Einsatzleiter Marco Kramer. Um 17.30 Uhr am Donnerstag habe er dann Alarm ausgelöst: „Da sind die ersten Keller abgesoffen.“

Etliche ausgepumpte Keller später war es bereits 0.30 Uhr. Wer schlafen konnte, nutzte die Zeit bis 2.30 Uhr. „Von da an ging es pausenlos weiter“, blickte Kramer zurück. Der Einsatz wegen eines vermeintlichen Lecks in der Hauptdruckgasleitung an der Grenze Lottes zu Hasbergen erwies sich als unbegründet. Bei Firma Dykerhoff in Lengerich ist ein Hanbg abgerutscht Laut Kramer hat es bei der Firma Dykerhoff in Lengerich ist ein Hang abgerutscht. Dabei sei die Leitung gefährdet worden. Sicherheitshalber hat es einen Notablass in der Nähe der Gemeindegrenze gegeben. „Ein Anlieger hat einen lauten Knall und ein anhaltendes Zischen gehört und uns alarmiert. Die Stadt Osnabrück war informiert, aber Lotte nicht“, berichtete Kramer. Derweil stand Armin Hohlt hilflos vor seiner Firma Asiastyle an der Gaster Straße in Lotte-Osterberg. Buddhas und andere Skulpturen stand das Wasser teils bis zu den Hälsen. Die Firmeneinfahrt überquerten laut rauschende Wassermassen, die sich von den umliegenden Wiesen und Feldern den Weg in den angeschwollenen Goldbach bewegten. Land unter war ebenfalls auf dem Firmengelände bei Hohlts Nachbarn der Firma Fassadenprofi.