Wegen geringer Nachfrage Kreis Steinfurt schließt Impfzentrum am FMO Von NOZ.de | 26.04.2022, 18:07 Uhr

Am Samstag, 30. April, bietet der Kreis Steinfurt vorerst zum letzten Mal Coronaschutzimpfungen in seinem Impfzentrum am Flughafen Münster/Osnabrück (FMO) an. Ab Sonntag, 1. Mai, bleibt das Impfzentrum geschlossen.