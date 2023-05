Dieser Zustand am Torfkuhlenweg in Alt-Lotte soll nun bald ein Ende finden. Das sagt die Gemeindeverwaltung zu, allerdings ohne Zeitangabe. Foto: Thomas Niemeyer up-down up-down Gemeinde nimmt offiziell Stellung Illegales Kunststofflager in Lotte wird von legalem Fuhrpark abgelöst Von Thomas Niemeyer | 08.05.2023, 12:18 Uhr

Ein legaler Abstellplatz für Nutzfahrzeuge soll das illegale Kunststofflager am Torfkuhlenweg in Alt-Lotte ablösen. Das verkündete Ordnungsamtsleiterin Esther Kleina-Metelerkamp am Donnerstag im Verkehrs- und Umweltausschuss (VUA) des Rates. Wann, sagte sie nicht.