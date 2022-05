Mike Woltering am stillgelegten Bahnhof St. Arnold, wo Radler freie Fahrt und Spaziergänger ihre Ruhe haben. FOTO: Thomas Niemeyer Solardach und Wärmepumpe am Haus Landtagswahl in NRW: Das ist AfD-Kandidat Mike Woltering Von Thomas Niemeyer | 10.05.2022, 06:10 Uhr

In einer Artikelserie zur Landtagswahl in NRW am 15. Mai stellen wir die Direktkandidaten für den Wahlkreis Steinfurt III vor. Heute: Mike Woltering von der AfD.