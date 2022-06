Der Abschluss der Beseitigung des Bahnübergangs ist für das Jahr 2015 vorgesehen. Das stellte der Landesbetrieb Straßenbau Nordrhein-Westfalen in einer Anliegerversammlung im Haus Hehwerth vor. Rund 40 Lotter Bürger und Gewerbetreibende, die auf Lkw-Lieferverkehr angewiesen sind, begrüßte Christian Müller, Abteilungsleiter Bau der Regionalniederlassung Münsterland. Er betonte, dass die Planungen abgeschlossen seien: „Wir setzen um, was beschlossen ist.“ Zur Finanzierung erklärte Müller: „Bund, Land und Bahn tragen je ein Drittel der Kosten.“

Gewerbe am Torfkuhlenweg: Das Teilstück zwischen Hansaring und Bahnhofstraße wird zur Sackgasse. An den Ausfahrten der Spedition Sostmeier werden Ampeln stehen. Wo genau, legt der Landesbetrieb mit Unternehmensvertretern alsbald fest.

Laster mit Ziel Gewerbegebiet am Hansaring in Alt-Lotte sollten ab Mitte September, auch von der A1 kommend, die Abfahrt Lotte an der A30 benutzen. Die Bedarfsumleitung von Osnabrück-Hafen (A1) aus führt über die Kreuzung Rittmeister nach Westerkappeln und von da zur Auffahrt Lotte an der A30 über Tecklenburger Straße, Kreisel Meese und auf der L501 weiter in Richtung Botterbusch zu den Autobahnen.

Weiterer Ablauf: Die Brücke über den Hischebach soll im Jahr 2014 fertig, der Bahnbrückenbau im nächsten Jahr begonnen werden.

Der Bahnübergang am Bahnhof wird ganz zum Schluss abgebaut. Im Jahr 2015 soll die Großbaustelle abgeschlossen sein.