Die Zahl fußt auf einen Kabinettsbeschluss der rot-grünen Landesregierung in Düsseldorf zur Neufassung des sogenannten „Einheitslasten-Änderungsgesetzes“. Hintergrund ist ein Urteil des NRW-Verfassungsgerichtshofes in Münster, wonach die von der früheren Landesregierung vorgenommenen Berechnungen zur Finanzierung der Deutschen Einheit korrigiert werden musste.

Andere Kommunen im Tecklenburger Land können sich über auch stattlichere Rückzahlungen freuen. Mettingen bekommt rund 110000 Euro, die Stadt Ibbenbüren gut 300000 Euro und Westerkappeln 27000 Euro erstattet. Es gibt aber auch Verlierer. Die ohnehin klamme Stadt Tecklenburg muss rund 39000 Euro ans Land zahlen, die Gemeinde Recke, die auch in der Haushaltssicherung steht, hat über 125000 Euro zu viel bekommen. In der Summe aller Erstattungen und Rückzahlungen bleibt bei den Städten und Gemeinden insgesamt ein Plus von 250 Millionen Euro für 2007 bis 2011 hängen.

Weitere Infos im Internet unter w ww.mik.nrw.de .