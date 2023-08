Musik und Cocktails am 19. August Kunstkreis Lotte: Sommerkulturnacht im Apfelgarten am Haus Hehwerth Von Ursula Holtgrewe | 23.07.2023, 09:17 Uhr Hinterm Haus Hehwerth an Lottes Bahnhofstraße 13 organisieren Christiane Budke (von links), Helga Strübbe, Renate Bodi und Heinz Budke die erste Kulturnacht im Apfelgarten. Foto: Ursula Holtgrewe up-down up-down

In neuer Kulisse organisiert der Kunstkreis Lotte eine Sommerkulturnacht: In den Apfelgarten am Haus Hehwerth, Bahnhofstraße 13, lädt er zur überregional bekannten Veranstaltung. Was erwartet die Besucher am Samstag, 19. August?