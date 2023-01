Die Privaten Schulen Krüger laden zu einem Informationsabend ein Foto: Krüger-Schulen/Andre Soßna up-down up-down Für künftige Schüler und deren Eltern Krüger-Schulen in Lotte informieren: Drei Angebote unter einem Dach Von Anke Schneider | 10.01.2023, 15:05 Uhr

Zu einem Informationsabend für künftige Schüler und deren Eltern laden die Krüger-Schulen in Lotte-Wersen am 18. Januar um 18 Uhr ein. An diesem Abend werden das Berufskolleg und die Möglichkeiten für verschiedene Schullaufbahnen vorgestellt.