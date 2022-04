Marius Moormann (rechts), Schütze zum 3:0, im Zweikampf mit Halens Dennis Hehemann. FOTO: Rolf Grundke Halen wacht zu spät auf Kreisliga A: Überraschungen in der Auf- und Abstiegsrunde Von Rolf Grundke | 04.04.2022, 17:00 Uhr

In der Kreisliga A hat es in der Auf- und Abstiegsrunde die ersten dicken Überraschungen gegeben. SV Büren unterliegt in der Aufstiegsrunde 1:2 gegen Falke Saerbeck und in der Abstiegsrunde gewinnt der SV Dickenberg überraschend 2:1 gegen die U23 der Sportfreunde.