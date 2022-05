Auch wenn Halens Michael Beuke hier am Boden liegt, am Ende gewann der SC mit 2:0. FOTO: Rolf Grundke SF Lotte hoffen auf Klassenerhalt Kreisliga A: Teuto Riesenbeck steigt in die Bezirksliga auf Von Rolf Grundke | 23.05.2022, 18:15 Uhr

Teuto Riesenbeck ist Meister der KLA und steigt in die Bezirksliga auf, SV Büren und Eintracht Mettingen hatten dem unbändigen Willen der Teuto-Elf am Ende nichts mehr entgegenzustellen. In der Abstiegsrunde schlagen die SF Lotte Cheruskia Laggenbeck 5:2 und hoffen noch auf den Klassenerhalt in der Kreisliga A.