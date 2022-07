Protest in der (noch) freien Natur: In Lotte-Halen formiert sich Widerstand gegen die Konverteranlage von Amprion. FOTO: Friedrich Schönhoff up-down up-down Treffen in Lotte Seeste und Halen kämpfen gemeinsam gegen Konverteranlage Von Friedrich Schönhoff | 04.07.2022, 12:50 Uhr

Kampf gegen die Konverteranlage der Firma Amprion: Nach der Gründung einer Bürgerinitiative in Westerkappeln-Seeste formiert sich nun auch Widerstand in Lotte-Halen. Dazu trafen sich am Sonntag über 70 Bürger auf dem Halener Esch.