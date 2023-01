Kontroverser als erwartet wurde die Diskussion im Lotter Haus Hehwerth mit Markus Pieper, was nicht zuletzt an den Jugendlichen vom Wüsten-Orchester lag. Foto: Thomas Niemeyer up-down up-down Drei volle Häuser in drei Stunden Kontrovers: Markus Pieper trägt weltpolitische Botschaften nach Lotte Von Thomas Niemeyer | 15.01.2023, 16:45 Uhr

Was haben Friedensverhandlungen in der Ukraine, Fusionsenergie, Kirchenschwund und Jugend-Dialog gemeinsam? Am Sonntagvormittag in Lotte wurden sie bei drei Veranstaltungen für den CDU-Europaabgeordneten Markus Pieper zum Thema.