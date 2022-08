FOTO: Thomas Niemeyer Gefahren lauern im Wasser Könnte das Baden im Lotter Niedringhaussee legalisiert werden? Von Jessica von den Benken | 20.08.2022, 11:15 Uhr

Sommer 2022: Es ist heiß. Was liegt da näher, als mit der Familie, Freunden, Kind und Hund zum nahgelegenen Niedringhaussee in Lotte zu fahren und dort ins kühle Nass zu springen? Doch ist das Baden in diesem Baggersee eine gute Idee?