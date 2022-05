Bis auf 2005 hat meistens die SPD den Wahlkreis Steinfurt III gewonnen. In diesem Jahr ist Karl-Josef Laumann als Sieger hervorgegangen. (Archivfoto) FOTO: dpa/Fabian Strauch CDU löst SPD ab So reagiert Karl-Josef Laumann auf den Sieg im Wahlkreis 82 - Steinfurt III Von Frank Klausmeyer | 16.05.2022, 08:35 Uhr

Karl-Josef Laumann (CDU) hat bei der Landtagswahl in NRW am Sonntag in seinem Wahlkreis klar gewonnen. So reagierte er nach dem Wahlsieg.