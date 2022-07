Den Altersdurchschnitt und die weinrote KSG-Optik versaut Neuling Christof Czanecki mit seiner KSG-Weste und seinen 48,5 Jahren. Trotzdem stehen (von links) Schlappi, Detlef, Kalle, K-Autsch, Bierwart Bernie, Herbert, Reginald, Uwe und Udo am Lotter Kreuzchen geschlossen hinter ihm. FOTO: Thomas Niemeyer up-down up-down „Kampfsportgruppe 13“ des TuS Lotte Wie ein Haufen alter weißer Kerle Corona mit Sport und Spaß getrotzt hat Von Thomas Niemeyer | 16.07.2022, 06:16 Uhr

Was 1988 als Ausgleichssport für berufstätige Männer im besten Alter beim TuS Lotte startete, ist heute als „Kampfsportgruppe 13“ ein Refugium für alte weiße Kerle. Einblicke in einen Haufen selbsternannter Verrückter, denen es an Spaß und Selbstironie nicht mangelt - und die sich auch von Corona nicht haben unterkriegen lassen.