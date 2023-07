Bürgerinitiative und Gemeindeoberhäupter waren erfolgreich: Weder hier am Halener Esch noch in Seeste wird der bis zu 30 Meter hohe Konverter gebaut. Dafür kämpften (von links) Hartmut Meyer, Birgit Leyschulte, Eckhard Becker, Lottes Bürgermeister Rainer Lammers, seine Westerkappelner Kollegin Annette Große-Heitmeyer und Ulrich Steinmeier. Archivfoto: Thomas Niemeyer up-down up-down Amprion kauft altes RWE-Gelände Jubel in Lotte: Konverterstation kommt nach Ibbenbüren Von Thomas Niemeyer | 19.07.2023, 12:10 Uhr

Freude und Erleichterung in Lotte: Die Konverterstation für den Offshore-Windstrom aus der Nordsee wird nicht am Halener Esch, sondern auf dem alten Zechengelände in Ibbenbüren errichtet. Das teilt der Übertragungsnetzbetreiber Amprion mit.