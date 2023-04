Diese beiden Häuser an der Cappelner Straße in Alt-Lotte sollen abgerissen und die Grundstücke anschließend neu bebaut werden. Das allerdings dürfte nun noch etwas dauern. Foto: Thomas Niemeyer up-down up-down Ausschuss vertagt Beschluss Investor für 22 Wohnungen in Alt-Lotte will Ökostandards drücken Von Thomas Niemeyer | 20.04.2023, 14:47 Uhr

Keinen guten Einstieg hatte ein Investor, der in Alt-Lotte 22 Wohnungen bauen will, am Dienstag im Lotter Rathaus. Das Projekt dürfte sich deshalb zumindest verzögern.