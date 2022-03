Marius Moormann (rotes Trikot) vollendet hier zum 1:0 für Mettingen. FOTO: Rolf Grundke Kreisliga A Tecklenburger Land Qualifikationsrunde beendet - aber noch stehen zehn Nachholspiele aus Von Rolf Grundke | 14.03.2022, 15:14 Uhr

In der Herren-Kreisliga A im Tecklenburger Land fand am Wochenende der letzte Spieltag der Qualifikationsrunde statt, der darüber entscheiden sollte, welche der 20 Mannschaften in der Ab- und Aufstiegsrunde spielen. Wegen der vielen Spielausfälle hat der Fußballkreis jedoch noch einige Nachholspiele durchzuführen.