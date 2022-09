Niklas Determann knickte gegen Erndtebrück mit dem Fuß um, die Diagnose der Verletzung steht noch aus, aber für die dritte Runde im Verbandspokal gegen den ASC Dortmund ist sein Einsatz unwahrscheinlich. Foto: Alfred Stegemann up-down up-down Lübbers: „Halbfinale wäre großer Erfolg“ Dritte Runde im Westfalenpokal für Sportfreunde gegen ASC Dortmund Von Bernd Kolkmann | 27.09.2022, 19:00 Uhr

Die Sportfreunde Lotte treffen am Mittwochabend um 19.30 Uhr in der dritten Runde des Westfalenpokals auswärts auf den ASC Dortmund. Der ASC ist Lottes Ligakonkurrent aus der Oberliga, beide treffen am 16. Oktober in der Liga erneut aufeinander.